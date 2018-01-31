ФАС планирует ужесточить правила интернет-торговли в России‍

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Проект закона о регулировании конкуренции в условиях цифровой эпохи, разработанный специалистами Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, ужесточит требования, предъявляемые российским законодательством к существующим в Интернете торговым площадкам.

По словам Артема Молчанова, руководителя правового департамента ФАС, антимонопольная служба готовит поправки к документу "О защите конкуренции", а также к Кодексу об административных нарушениях.

"Разрабатываемые Федеральной антимонопольной службой поправки помогут защитить конкуренцию, которая в цифровую эпоху оказалась в довольно жестких условиях", — отмечает Молчанов.

В российском законодательстве, в частности, появится так называемый "сетевой эффект" — то есть существующие в Сети торговые площадки могут признать доминирующими, если они посещаются большим числом пользователей. При этом, компания, владеющая такой площадкой, может занимать и менее тридцати пяти процентов товарного рынка.

Кроме того, в ФАС усилят ответственность за применение "ценовых роботов", то есть ПО для манипулирования ценами, которое может нарушать принципы конкуренции.