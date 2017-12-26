Матвиенко рассказала, есть ли основания для лишения Керимова статуса сенатора

Действующее законодательство Российской Федерации не предусматривает оснований для лишения парламентского статуса сенатора Сулеймана Керимова, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Напомним, Керимов был задержан правоохранительными органами Франции, ввиду чего длительное время не исполняет свои полномочия как сенатор.
"В действующем законодательстве не предписано, что мы должны в этом плане делать, это экстраординарный случай", - признала она, проинформировав, что по данной ситуации ведутся консультации с юридическими службами.
"Пока в законе нет оснований для отзыва или лишения Керимова статуса члена Совета Федерации", - подтвердила Матвиенко.
Ранее сообщалось, что Совфед обратился к Франции с просьбой разрешить Керимову вернуться в Россию для исполнения сенаторских полномочий.
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