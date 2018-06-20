Осенью 2018 года запустят первый в мире blockchain-университет‍

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Вывести процесс получения образования на качественно новый уровень можно при помощи технологии блокчейн — говорят сотрудники Оксфордского университета, задумавшие принципиально новый образовательный проект.

Первый децентрализованный и по-настоящему независимый вуз, основанный на распределенном реестре и "умных" контрактах, появится, согласно грандиозному замыслу оксфордцев, уже грядущей осенью. Blockchain-университет, по словам авторов идеи, должен стать прорывом на рынке образования.

Непосредственной разработкой блокчейн-университета занимаются специалисты компании Woolf Development, основанной Джошуа Брогги, оксфордским профессором филологии. Кроме Брогги, в проекте участвуют еще несколько профессоров. Новейшие технологии, как уверены авторы блокчейн-стартапа, помогут избавиться от целого комплекса проблем, существующих в современном образовании.

Высокая стоимость получения образования, бюрократические сложности, административные расходы и прочие проблемы — все это можно будет оставить в прошлом благодаря технологии блокчейн, примененной для улучшения образования.

Первый курс блокчейн-университета стартует осенью 2018-го. Стоимость годового обучения, согласно предварительным данным, составит девятнадцать тысяч американских долларов.