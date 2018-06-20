Среда 20 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Образование» Осенью 2018 года запустят первый в мире blockchain-университет‍

Осенью 2018 года запустят первый в мире blockchain-университет‍

Среда, 20 Июня 2018 10:21
Осенью 2018 года запустят первый в мире blockchain-университет‍ Фото из открытых источников

Вывести процесс получения образования на качественно новый уровень можно при помощи технологии блокчейн — говорят сотрудники Оксфордского университета, задумавшие принципиально новый образовательный проект.

 

Первый децентрализованный и по-настоящему независимый вуз, основанный на распределенном реестре и "умных" контрактах, появится, согласно грандиозному замыслу оксфордцев, уже грядущей осенью. Blockchain-университет, по словам авторов идеи, должен стать прорывом на рынке образования.

 

Непосредственной разработкой блокчейн-университета занимаются специалисты компании Woolf Development, основанной Джошуа Брогги, оксфордским профессором филологии. Кроме Брогги, в проекте участвуют еще несколько профессоров. Новейшие технологии, как уверены авторы блокчейн-стартапа, помогут избавиться от целого комплекса проблем, существующих в современном образовании.

 

Высокая стоимость получения образования, бюрократические сложности, административные расходы и прочие проблемы — все это можно будет оставить в прошлом благодаря технологии блокчейн, примененной для улучшения образования.

 

Первый курс блокчейн-университета стартует осенью 2018-го. Стоимость годового обучения, согласно предварительным данным, составит девятнадцать тысяч американских долларов.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Образование   Теги Новости блокчейн
Главное за сутки
США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека США во вторник заявили о своем выходе из состава Совета ООН по правам человека, спровоцировав этим решением критику в свой адрес со стороны ряда стран и международных организаций. На пресс-конференции…
СМИ: Боевики ХАМАС выпустили 45 ракет по Израилю СМИ: Боевики ХАМАС выпустили 45 ракет по Израилю За ночь с 19 на 20 июня боевики военизированного движения ХАМАС запустили из сектора Газа около 45 ракет в сторону израильских территорий, сообщается в твиттере армии Израиля. В израильской армии…
Чемпионат мира 2018: Сборная РФ практически обеспечила себе исторический выход из группы Чемпионат мира 2018: Сборная РФ практически обеспечила себе исторический выход из группы Сборная России по футболу со счетом 3:1 обыграла команду Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и фактически обеспечила себе выход из группы. Юридически это событие может быть…

Читайте также
Ученые рассказали о неожиданной пользе брака Ученые рассказали о неожиданной пользе брака Живущие в браке люди реже становятся жертвами заболеваний сердечно-сосудистой системы и, соответственно, реже умирают от инфарктов и инсультов. Столь неожиданный вывод сделали сотрудники расположенного в Великобритании Килского университета, опубликовавшие посвященную…
Как будут повышать пенсионный возраст в России? Как будут повышать пенсионный возраст в России? Рассматривая проект закона о повышении пенсионного возраста, Государственной думе Российской Федерации предстоит решать "очень тонкую задачу" — говорит Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. "Это очень и очень…
Повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года Повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года Правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин…
300 обнаженных велосипедистов защитили экологию 300 обнаженных велосипедистов защитили экологию Триста голых велосипедистов вообразили себя тремя сотнями спартанцев и решили защищать, нет, не Грецию, а всего лишь экологию. Результативность выбранной активистами стратегии вызывает определенные вопросы, зато выглядело устроенное ими действо,…
Фото
Самый высокий вертикальный склон в мире: Гора Тор Самый высокий вертикальный склон в мире: Гора Тор

Гора Тор, или официально Пик Тор, расположенная в национальном парке Ауйюиттук (Auyuittuq) на остров...

Видео

 

Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 200

Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине.

Еще »
Самые популярные материалы
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России
Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой
Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение
Необъявленная война: Как Россия победила НАТО Необъявленная война: Как Россия победила НАТО
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.