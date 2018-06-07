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Хабенский запустит блокчейн-платформу для финансирования кино

Четверг, 07 Июня 2018 11:03
Хабенский запустит блокчейн-платформу для финансирования кино Фото из открытых источников

Краудфандинговая блокчейн-платформа Cinematix, создаваемая российской командой разработчиков при участии популярного актера и режиссера Константина Хабенского, станет революцией в финансировании кино — уверены специалисты.

 

Концепция проекта выглядит просто — на сайте платформы будут размещаться заявки продюсеров, а пользователи системы будут голосовать за понравившиеся им фильмы своими кошельками. При этом, пользователи, инвестировавшие средства в съемки того или иного фильма, смогут рассчитывать на часть дохода от его проката.

 

Техническая реализация системы подразумевает применение блокчейн-технологий — то есть, финансирование будет осуществляться при помощи криптовалюты, которую пользователям предстоит приобретать, покупая токены. Если какой-то из фильмов окажется неудачным, то пользователи, поддержавшие его деньгами, смогут получить свои средства обратно — для этого предусмотрен механизм страхования. Он, правда, пока еще только в планах.

 

"Идея проекта принадлежит финансисту Илье Зибареву, мы с ним давно дружим. Я отвечаю за творческую составляющую, а также за людей. Моя задача — сделать так, чтобы в проекте не было случайных людей", — говорит Хабенский.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Константин Хабенский
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