За обход интернет-блокировок будут штрафовать

Государственная дума Российской Федерации одобрила проект закона, который предусматривает ответственность в виде штрафов за нарушение законодательства о так называемых анонимайзерах. Информация об одобренном в третьем чтении законопроекте появилась на офсайте Госдумы.
Согласно тексту документа, поисковики, которые показывают своим пользователям ссылки на заблокированные в РФ сайты, будут подвергаться штрафам объемом до семисот тысяч рублей. Размер штрафа для физлиц составит от десяти до тридцати тысяч рублей, а юридическим лицам, нарушившим закон об анонимайзерах, придется платить от пятидесяти до трехсот тысяч рублей.
Закон предусматривает штрафы и для VPN-сервисов, которые позволяют получать доступ к заблокированным на территории РФ сетевым ресурсам. Владельцы VPN-сервисов и любых других анонимайзеров должны присоединиться к специальной информсистеме федерального уровня и следить за перечнем ресурсов, к которым нельзя предоставлять доступ.
Закон, о котором идет речь, был подписан Владимиром Путиным летом прошлого года. Тогда же появилась информация о попытках установить коммуникацию между Роскомнадзором и VPN-сервисами. Чем завершились эти попытки — пока что неясно.
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