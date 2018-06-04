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Образование по-новому: Мальчикам разрешили ходить в школу в юбке

Понедельник, 04 Июня 2018 13:43
Образование по-новому: Мальчикам разрешили ходить в школу в юбке Фото из открытых источников

Гендерно-нейтральная политика, которой с недавних пор придерживаются расположенные в Великобритании учебные заведения, иногда порождает довольно странные правила — сообщает таблоид The Daily Mail, опубликовавший историю о школе Edge Secondary School, руководство которой не разрешает мальчикам приходить на занятия в шортах, но разрешает в юбках.

 

"Шорты? Нет, шорты запрещены строго-настрого. Ну где это видано, чтобы мальчики ходили в школу в шортах? Только брюки! Хотя, есть один вариант... Если вашему ребенку жарко, пусть приходит в школу в юбке. У нас нейтральная гендерная политика, так что мальчики могут носить одежду для девочек. И, соответственно, наоборот", — заявили в руководстве британской школы в ответ на вопрос о шортах, который задал один из родителей.

 

Учебное заведение Edge Secondary School, как отмечает DM, далеко не единственное, придерживающееся подобной политики.

 

Последняя, само-собой, согласована с соответствующими законодательными нормами, так что тот факт, что мальчикам можно приходить в школу в юбке, но нельзя в шортах, является лишь брешью в законодательстве, которую наверняка скоро залатают.

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Колесников Андрей Опубликовано в Образование   Теги Новости Великобритания
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