Британские парламентарии хотят исключить Россию из Интерпола‍

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Российской Федерации не место в Интерполе — считают британские парламентарии, которые призвали к исключению России из международной правоохранительной организации.

По данным издания The Daily Telegraph, Россию предлагают исключить из Интерпола, или хотя бы ограничить ей доступ к базе данных. Последнее направлено на "предотвращение злоупотребления", которое, согласно британской стороне, Москва систематически осуществляет.

Британские парламентарии, в частности, заявляют, что Россия злоупотребляла базой данных Интерпола, когда выслеживала Уильяма Браудера, основателя фонда Hermitage Capital. Браудера, напомним, задержали в столице Испании тридцатого мая, однако отпустили после выяснения обстоятельств. Испанские полицейские отметили, что ордер на его арест не имел необходимой юридической значимости. Сам же финансист говорит, что ордер был вполне действующим.

В общем, довольно темная история. Особенно если учесть тот факт, что Интерпол, как отмечают официальные представители организации, вообще не выдавал ордер на арест Браудера, то есть, речь идет о какой-то масштабной провокации.