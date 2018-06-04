Понедельник 04 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Британские парламентарии хотят исключить Россию из Интерпола‍

Британские парламентарии хотят исключить Россию из Интерпола‍

Понедельник, 04 Июня 2018 13:04
Британские парламентарии хотят исключить Россию из Интерпола‍ Фото из открытых источников

Российской Федерации не место в Интерполе — считают британские парламентарии, которые призвали к исключению России из международной правоохранительной организации.

 

По данным издания The Daily Telegraph, Россию предлагают исключить из Интерпола, или хотя бы ограничить ей доступ к базе данных. Последнее направлено на "предотвращение злоупотребления", которое, согласно британской стороне, Москва систематически осуществляет.

 

Британские парламентарии, в частности, заявляют, что Россия злоупотребляла базой данных Интерпола, когда выслеживала Уильяма Браудера, основателя фонда Hermitage Capital. Браудера, напомним, задержали в столице Испании тридцатого мая, однако отпустили после выяснения обстоятельств. Испанские полицейские отметили, что ордер на его арест не имел необходимой юридической значимости. Сам же финансист говорит, что ордер был вполне действующим.

 

В общем, довольно темная история. Особенно если учесть тот факт, что Интерпол, как отмечают официальные представители организации, вообще не выдавал ордер на арест Браудера, то есть, речь идет о какой-то масштабной провокации.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Интерпол
Главное за сутки
Названа причина сокращения авиакомпаниями летних перелетов в Крым Названа причина сокращения авиакомпаниями летних перелетов в Крым Сокращение планируемых авиаперелетов в Крым, о котором накануне сообщило издание "Коммерсант", ссылающееся на Транспортную клиринговую палату, обусловлено несколькими факторами — говорят компетентные эксперты. Речь, напомним, идет об информации, согласно которой…
В Европе призвали вернуть Россию в G8 В Европе призвали вернуть Россию в G8 Россию необходимо вернуть в состав "Большой восьмерки" (G8), заявила сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт. По ее мнению, этот шаг нужен для того, чтобы создать противовес влиянию США…
Извержение вулкана в Гватемале: Число жертв выросло до 25 Извержение вулкана в Гватемале: Число жертв выросло до 25 Не менее 25 человек стали жертвами извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Об этом заявил в воскресенье вечером представитель Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий Давид де Леон,…

Читайте также
Эксперт прокомментировал видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой Эксперт прокомментировал видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой Вооруженные силы Украины понесли крупные потери под Горловкой — армии ДНР, как сообщает Федеральное агентство новостей, удалось уничтожить командный пункт двадцать четвертого батальона ВСУ. В Интернете появилась видеозапись с догорающей…
На что пойдет София, ради прокладки "Турецкого потока" через Болгарию? На что пойдет София, ради прокладки "Турецкого потока" через Болгарию? Слова президента Российской Федерации Владимира Путина о возможности прокладывания газопровода "Турецкий поток" по территории Болгарии не должны восприниматься Софией в качестве окончательного решения — прежде чем Россия пойдет на это,…
Россия ответит на размещение в Польше американской базы Россия ответит на размещение в Польше американской базы Москва готова реагировать на расширение инфраструктуры НАТО к границам РФ, заявили в Кремле в связи с планами Варшавы создать базу США на территории Польши. Об этом заявил пресс-секретарь президента России…
В Киеве рассказали о позоре главы МИД В Киеве рассказали о позоре главы МИД Министр иностранных дел Украины Павел Климкин оказался в невыгодной ситуации из-за спецоперации СБУ об «убийстве» российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Юрий…
Фото
Пирамида Болла - невероятный необитаемый остров Пирамида Болла - невероятный необитаемый остров

Пирамида Болла или Болс-Пирамид (англ. Ball's Pyramid) - это необитаемый остров вулканического проис...

Видео

 

Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Моя девушка сказала, что ей нужно время и расстояние... Она что, хочет вычислить скорость?

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.