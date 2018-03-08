Эксперты Департамента образования столицы оценят работу коллег в Орловской области

Андрей Клычков, ВРИО губернатора Орловской области, обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой посодействовать в проведении оценки потенциала системы образования Орловской области, сообщает социальный информационный проект “Жажда новостей”.
В письме Клычков просит мэра столицы направить в область трех экспертов Департамента образования Москвы с целью проведения независимой оценки деятельности областного Департамента образования.
Далее он подчеркивает эффективность столичной системы образования и успешной реализации выбранной городом управленческой стратегии в этой сфере, что подтверждается результатами проведенного анализа. Клычков отметил, что факторами, которые способствовали модернизации, являются равнодоступность условий финансирования, зачисления, поощрения и мотивация заинтересованных сторон.
По словам представителя региона, московское образование сегодня находится на совершенно новом этапе развития. Этот этап характеризуется “публичной ответственности школы и ее директора перед столицей и ее жителями за результаты своей работы”, - пояснил он.
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