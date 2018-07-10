Ученые: От Гренландии откололся гигантский айсберг‍

Фото из открытых источников

Процесс отделения шестикилометрового айсберга от ледника Хельхейм, расположенного в Гренландии, был запечатлен на видео — смотрите впечатляющие кадры ниже. Ученые уверены, что уникальное документальное свидетельство образования айсберга поможет получить новые научные представления о процессе разрушения ледников.

Айсберг откололся от Хельхейма в ночь с двадцать второго на двадцать третье июня — грандиозное действо продолжалось примерно полчаса. Имейте в виду, что на видеозаписи процесс значительно ускорен.

"Благодаря видео мы видим, как под воду уходит огромное количество относительно небольших фрагментов ледяной массы — этот факт играет важную роль в повышении уровня Мирового океана", — отмечают эксперты.

Если айсберги, подобные этому, будут откалываться от крупнейших ледников планеты и впредь (а они будут), то уже до конца текущего столетия человечество столкнется с очень опасным повышением уровня океана, которое будет угрожать существованию целых мегаполисов, расположенных на побережье.

Что делать с этим разрушительным последствием глобального потепления — ученые пока что, к сожалению, не придумали.