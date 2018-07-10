Вторник 10 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Экология» Ученые: От Гренландии откололся гигантский айсберг‍

Ученые: От Гренландии откололся гигантский айсберг‍

Вторник, 10 Июля 2018 12:10
Ученые: От Гренландии откололся гигантский айсберг‍ Фото из открытых источников

Процесс отделения шестикилометрового айсберга от ледника Хельхейм, расположенного в Гренландии, был запечатлен на видео — смотрите впечатляющие кадры ниже. Ученые уверены, что уникальное документальное свидетельство образования айсберга поможет получить новые научные представления о процессе разрушения ледников.

 

Айсберг откололся от Хельхейма в ночь с двадцать второго на двадцать третье июня — грандиозное действо продолжалось примерно полчаса. Имейте в виду, что на видеозаписи процесс значительно ускорен.

 

"Благодаря видео мы видим, как под воду уходит огромное количество относительно небольших фрагментов ледяной массы — этот факт играет важную роль в повышении уровня Мирового океана", — отмечают эксперты.

 

Если айсберги, подобные этому, будут откалываться от крупнейших ледников планеты и впредь (а они будут), то уже до конца текущего столетия человечество столкнется с очень опасным повышением уровня океана, которое будет угрожать существованию целых мегаполисов, расположенных на побережье.

 

Что делать с этим разрушительным последствием глобального потепления — ученые пока что, к сожалению, не придумали.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Экология   Теги Новости Гренландия
Главное за сутки
Изменятся ли отношения России и Британии после ухода Джонсона? Изменятся ли отношения России и Британии после ухода Джонсона? Уход Бориса Джонсона с поста главы британского внешнеполитического ведомства вовсе не подразумевает нормализацию отношений между Великобританией и Российской Федерацией — говорит аналитик Станислав Бышок из международной мониторинговой организации CIS-EMO, отмечая,…
"Прогресс МС-09" достиг МКС за рекордно короткое время "Прогресс МС-09" достиг МКС за рекордно короткое время Грузовой корабль "Прогресс МС-09" пристыковался к Международной космической станции (МКС), впервые долетев до нее по сверхкороткой схеме. Полет длился менее четырех часов, сообщили во вторник в российском Центре управления полетами…
Туск: Отказ от Brexit после отставок министров в Британии вполне вероятен Туск: Отказ от Brexit после отставок министров в Британии вполне вероятен Председатель Европейского совета Дональд Туск прокомментировал отставку британского министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса и министра иностранных дел Бориса Джонсона. Об этом он написал на своей странице в твиттере, сообщает …
Читайте также
Швейцарские ученые нашли альтернативу инъекциям инсулина Швейцарские ученые нашли альтернативу инъекциям инсулина Имплантат, созданный швейцарскими учеными из человеческих тканей, может высвобождать инсулин, освобождая зависимых от этого препарата диабетиков от необходимости осуществлять регулярные инъекции. По словам авторов инновационной медицинской технологии, сотрудников Высшей технической…
Россияне назвали оптимальный возраст выхода на пенсию Россияне назвали оптимальный возраст выхода на пенсию Повышение пенсионного возраста воспринимается отрицательно девятью россиянами из десяти, поэтому власти Российской Федерации продолжают искать компромиссные варианты, которые снизят градус социальной напряженности, но вместе с тем все-таки позволят провести пенсионную…
Учёные рассказали, почему люди становятся алкоголиками Учёные рассказали, почему люди становятся алкоголиками Систематическое употребление спиртосодержащих напитков провоцирует до такой степени сильное привыкание, что организм теряет способность воспринимать другие типы "топлива", кроме алкоголя. Такое заявление сделали швейцарские ученые, сконцентрировавшиеся на изучении микробиологических особенностей…
Тема дня
Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию

Россия стала ближе жителям огромного количества стран, чем когда бы то ни было, уверены различные эк...

Фото
Расступившееся море: Библейское чудо в Чиндо Расступившееся море: Библейское чудо в Чиндо

Всем известна история о Моисее, который заставил расступиться Красное море, чтобы спасти израильтян ...

Интернет и СМИ
Опрос

Как вы оцениваете организацию ЧМ?

 

Анекдот дня

Очень жадный комар закрывает форточку, чтобы другие не залетели.

Еще »
Самые популярные материалы
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю
Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России?
Россия продолжает наращивать военное превосходство Россия продолжает наращивать военное превосходство
Россия выигрывает "битву за заложников"? Россия выигрывает "битву за заложников"?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.