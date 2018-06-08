Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян

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Ученые предложили новое оригинальное объяснение парадоксу Ферми — наблюдаемое нами отсутствие инопланетян, по словам экспертов, связано с глобальным потеплением. Только не на нашей планете, а на других.

Глобальное потепление, как решили ученые из Рочестерского университета, является общей для всех разумных цивилизаций проблемой. «Когда жизнь на какой-нибудь обитаемой планете доходит до той стадии развития, при которой планета покрывается заводами, загрязняется и лишается естественной природы, то цивилизация погибает», — говорят исследователи.

Ученых, при этом, не смущает тот факт, что глобальное потепление на Земле происходит вне зависимости от действий человека — процесс, в результате которого могут растаять ледники, а человеческие города уйдут под воду, является следствием естественных климатических циклов. Хотя это и не противоречит теории о глобальном потеплении, как причине исчезновения инопланетных цивилизаций.

Парадокс Ферми, для тех, кто не в курсе — это странное отсутствие инопланетных сигналов, в условиях которого мы живем. Вероятность возникновения разумной жизни в разных уголках Вселенной в целом и нашей галактики в частности слишком высока, чтобы такое радиомолчание, как то, которое мы видим, было реальностью.