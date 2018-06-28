В Генпрокуратуре подсчитали, сколько мусора приходится на каждого жителя России

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На каждого жителя Российской Федерации приходится двести пять тонн мусора. Такую цифру в ходе совещания в Иркутске, посвященного проблеме утилизации отходов, назвал Александр Буксман, замгенпрокурора России.

По состоянию на первое января 2018-го года на территории РФ накопилось более тридцати миллиардов тонн мусора. При этом, в течение года в России перерабатывается не более четырех миллиардов тонн отходов. В общем, можно с полной уверенностью говорить о том, что с каждым годом в стране становится больше отходов.

"Мусорные полигоны и свалки занимают площадь в четыре миллиона гектаров, и с каждым годом этот показатель увеличивается примерно на триста тысяч гектаров. Токсичные отходы, которые хранятся на свалках, угрожают здоровью семнадцати с лишним миллионов жителей РФ", — заявил Буксман, отметив, что только сорок процентов россиян имеют доступ к чистой питьевой воде, а остальные вынуждены пользоваться водой, загрязненной отходами.

Связанные с мусором проверки, которые прокуратура провела по всей территории России, позволили выявить около четверти миллиона (!) нарушений. Как итог — в судебные инстанции было направлено двадцать две тысячи исков на общую сумму в три с половиной миллиарда рублей. Нарушения, при этом, стали причиной возбуждения ста тридцати пяти уголовных производств.