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Экологи недовольны повсеместным режимом ЧС на полигонах ТБО Подмосковья

Среда, 13 Июня 2018 16:38
Экологи недовольны повсеместным режимом ЧС на полигонах ТБО Подмосковья Фото из открытых источников

Отсутствие надлежащего контроля за мусорным бизнесом и варварская эксплуатация полигонов ТБО по Волоколамскому сценарию идет во всей Московской области, что стало основанием для обращения экоактивистов «Зеленого Фронта» в прокуратуру. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Активисты общественной экологической организации «Зеленый Фронт», долгие годы выявляющие нарушения и добивающиеся их устранения на многочисленных полигонах ТБО в различных регионах России, считают недопустимым сложившийся мусорный сценарий в Подмосковье.

 

Эксплуатация большинства мусорных полигонов Московской области ведется с нарушениями требований санитарного и природоохранного законодательства: надлежащий контроль за составом въезжающего мусора не ведется, пересыпка мусора грунтом по методу "слоёного пирога" зачастую не осуществляется, повсеместно мусором захламлены санитарные зоны вокруг полигонов, а почвы залиты фильтратом, образуя дурнопахнущие болота. 

 

Все это привело к тому, что сейчас многие полигоны Подмосковья попросту горят или тлеют, отравляют воздух и воду.  Потушить их крайне сложно, поскольку проливка водой малоэффективна (она лишь ускоряет химические процессы в толще мусора). Речь идет, например, о полигонах Съяново; Часцы; Аннино; Ядрово.

 

В соответствии с санитарными и природоохранными требованиями, одним из этапов жизненного цикла полигона ТБО является его дальнейшая рекультивация.  Однако, как показывает практика, мусорные полигоны Подмосковья эксплуатируются, что называется, «до талого», а зарабатывающие на приеме отходов компании не закладывают денежные средства на проведение рекультивационных работ. Многочисленные нарушения, накопленные в ходе эксплуатации свалки, приводят к возгораниям, выбросу значительного количества загрязняющих веществ в атмосферный воздух, негативному воздействию на здоровье проживающих вблизи граждан. 

 

В итоге, прекращение эксплуатации полигона ТБО становится возможным только после массовых протестных акций жителей, недовольных загрязнением поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, замусориванием окрестностей. Хуже, что даже если удается добиться прекращения работы полигона (зачастую это происходит по решению суда), эксплуатирующие организации просто покидают его, и проведение рекультивации ведется за деньги налогоплательщиков вновь нанятой компанией.

 

В сложившей ситуации, проект рекультивации создается несвоевременно, в срочном порядке, а сроки рекультивации растягиваются необходимостью проведения общественных слушаний и длительной государственной экспертизы. 

 

В результате на территории Московской области, в которой произошел мусорный коллапс, по единому сценарию вводится режим ЧС. Именно эта схема позволяет засыпать мусорные полигоны грунтом, и производить там иные манипуляции вне проекта, прошедшего государственную экологическую экспертизу.  

 

Недостатки этого сценария прокомментировал председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов: «Сначала довели полигоны до горения своим бездействием, теперь вынуждены принимать режим чрезвычайной ситуации и вне проекта проводить на свалках какие-то якобы предрекультивационные или консервирующие работы. Мы видим, что эта уловка сейчас планомерно реализуется на полигонах Съяново, Часцы, Ядрово, Кучино.  Ставят факелы, забывая про фильтры и скрубберы на них, никаких общественных обсуждений не проводят, или проводят с нарушениями, просто берут и засыпают грунтом или поливают водой. Эти экстренные меры могут только усугубить ситуацию и жители Подмосковья это прекрасно понимают. По всем этим случаям мы ожидаем прокурорских проверок по нашим обращениям, поскольку это беззаконие и халатность, которые приводят к реальному ущербу для окружающей среды и здоровью граждан».

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Волкова Алена Опубликовано в Экология   Теги Новотси экология
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