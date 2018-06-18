300 обнаженных велосипедистов защитили экологию

Триста голых велосипедистов вообразили себя тремя сотнями спартанцев и решили защищать, нет, не Грецию, а всего лишь экологию. Результативность выбранной активистами стратегии вызывает определенные вопросы, зато выглядело устроенное ими действо, безусловно, эффектно.
Необычный велопробег состоялся накануне в Брюсселе — велосипедисты, на которых не было абсолютно никакой одежды, проехали через исторический центр столицы Бельгии, чем, как они полагают, привлекли внимание к актуальным проблемам экологии.
Акция, которая прошла под лозунгом "Езда без мотора и ложного стыда", подразумевает, как отмечают ее организаторы, возврат к природе и отказ от ложных ценностей, навязанных человечеству современным миром. Раздевшись, велосипедисты, кроме всего прочего, продемонстрировали свою уязвимость перед автомобилями и другими транспортными средствами, присутствующими на дорогах.
В общем, одна из ключевых проблем современности — это, по мнению голых велосипедистов, автомобили. Они, мало того, что загрязняют и без того загрязненную окружающую среду, так еще и мешают жить поклонникам передвижения по городу на велосипедах.
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