Ученые: Льды в Антарктике начали таять с рекордной скоростью

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Провоцируемые глобальным потеплением негативные эффекты ощущаются все более явно — говорят ученые, отмечая, что скорость таяния антарктических льдов установила очередной рекорд.

По данным издания The Guardian, за последние пять лет в Антарктиде произошла весьма заметная интенсификация процесса таяния льда — этот самый лед стал таять примерно в три раза быстрее. Это, по словам компетентных экспертов из Соединенных Штатов Америки и Великобритании, очень и очень опасно.

"До 2012-го года в Антарктиде каждый год становилось меньше на семьдесят шесть миллиардов тонн льда, а сейчас этот показатель подскочил до двухсот девятнадцати миллиардов. Если так пойдет и дальше, то процесс примет совсем уж катастрофические обороты", — цитирует американских и британских ученых The Guardian.

Если человечество не предпримет какие-то радикальные меры, то уже к 2070 году уровень мирового океана повысится на три с половиной метра — это даже больше, чем прогнозировалось ранее в рамках самых пугающих исследований. В общем, глобальное потепление приведет к тому, что под водой окажутся колоссальные по площади территории.