Ученые обнаружили горы подо льдами Антарктиды

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Британские ученые опубликовали достоверное доказательство существования горных долин под антарктическими льдами. Публикация, как сообщают ведущие научные издания, является чрезвычайно важной для понимания геологической истории Земли.

Климатологи и Геологи из Великобритании, изучавшие Восточный и Западный антарктические щиты, сделали сенсационное открытие — подо льдами Антарктиды таятся целые горные массивы.

"Мы давно предполагали, что Западный и Восточный щиты Антарктиды связаны горными долинами, но подтверждения у этой теории не было до самого последнего момента. И вот теперь нам все-таки удалось обнаружить эти скрытые глубоко подо льдом горы. Сам факт их существования меняет очень многое в устоявшихся научных парадигмах, однако всю значимость открытия можно будет осознать несколько позже, по итогам более детального исследования", — рассказывают авторы открытия, сотрудники Нортумбрийского университета.

Уже сейчас, как отмечают компетентные эксперты, можно с полной уверенностью говорить о том, что Антарктида была покрыта льдом далеко не всегда — раньше этот континент выглядел совершенно иначе.