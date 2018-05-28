Ученые обнаружили горы подо льдами Антарктиды

Британские ученые опубликовали достоверное доказательство существования горных долин под антарктическими льдами. Публикация, как сообщают ведущие научные издания, является чрезвычайно важной для понимания геологической истории Земли.
Климатологи и Геологи из Великобритании, изучавшие Восточный и Западный антарктические щиты, сделали сенсационное открытие — подо льдами Антарктиды таятся целые горные массивы.
"Мы давно предполагали, что Западный и Восточный щиты Антарктиды связаны горными долинами, но подтверждения у этой теории не было до самого последнего момента. И вот теперь нам все-таки удалось обнаружить эти скрытые глубоко подо льдом горы. Сам факт их существования меняет очень многое в устоявшихся научных парадигмах, однако всю значимость открытия можно будет осознать несколько позже, по итогам более детального исследования", — рассказывают авторы открытия, сотрудники Нортумбрийского университета.
Уже сейчас, как отмечают компетентные эксперты, можно с полной уверенностью говорить о том, что Антарктида была покрыта льдом далеко не всегда — раньше этот континент выглядел совершенно иначе.
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