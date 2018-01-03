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Синоптики прогнозируют рекордно теплое Рождество в Москве

Среда, 03 Января 2018 15:11
Синоптики прогнозируют рекордно теплое Рождество в Москве Фото из открытых источников

В начале нового года в Москве сохраняется аномально теплые температурные показатели для января, рассказывают в пресс-центре Гидромтцентра России сегодня, третьего января. 

 

Собеседник сообщил: «Первого и второго января в Москве температура воздуха превысила климатическую норму на 9-10 градусов. Такой же характер погоды сохранится и в ближайшие сутки». 

 

Он добавляет, что 7 января, в Рождество, дневная температура воздуха может прогреться до 4-5 градусов, что будет являться абсолютным рекордом дня почти за всю историю метеонаблюдений в столице РФ. Последний максимум в этот день был отмечен в 2007 году, тогда температура воздуха составила 3,5 градуса тепла. 

 

Предварительные прогнозы синоптиков показывают, что стабильно морозная погода должна наступить в первую рабочую неделю после новогодних праздников, но температура все равно будет оставаться гораздо выше нормы. 

 

Сообщается, что среднесуточной нормой в Москве считается температура в 8-9 градусов меньше нуля.

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Апостолова-Полищук Надежда Опубликовано в Экология   Теги Новости температура Рождество Москва погода рекорд

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