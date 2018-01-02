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В РАН предупредили о десятилетнем похолодании на юге России

Вторник, 02 Января 2018 09:55
В РАН предупредили о десятилетнем похолодании на юге России Фото из открытых источников

Неожиданно суровые зимы, которые наблюдаются на юге России в последние годы, — это предвестники десятилетнего цикла похолодания, который начнется с этого года. Об этом сообщил председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов.

 

"Климат цикличен, и с 2018 года юг России ждет десятилетний период похолодания", — сказал он. Академик отметил, что, вопреки декларациям о глобальном потеплении, предвестники похолодания уже можно наблюдать в последние несколько лет.

 

Так, продолжительность ледостава на Каспии и Азове в суровые зимы 2007 и 2012 годов достигала 50-80 дней, пишет РИА Новости. Лед на Нижнем Дону и в Таганрогском заливе теперь держится с декабря до начала марта, хотя в прежние годы он сковывал реку и залив, как правило, только в самом холодном месяце — феврале.

 

Кроме того, по словам Матишова, отмечаются и необычно прохладные весенние месяцы.

 

"В первом полугодии 2017 года температура была ниже климатической нормы. Дождливая погода привела к поздней вегетации, из-за чего был неурожай плодовых культур — ранние фрукты подгнивали, а большинство плодов не успели налиться", — отметил он.

 

В целом, по его словам, природные аномалии становятся причиной сокращения уловов рыбы, уменьшения урожая плодов и ягод, препятствуют судоходству.

 

"Для обеспечения судоходства в этой связи нужно увеличивать количество ледоколов, учитывать изменения климата при посевных работах, в сфере животноводства", — заключил Матишов.

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Волкова Алена Опубликовано в Экология   Теги зима Россия

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