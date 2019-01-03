Инженеры Ford придумали новогоднюю будку для собак

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Инженеры американской автомобилестроительной компании Ford создали будку для собак, защищающую своих обитателей от слишком громких звуков. Изобретение, как уточняют его авторы, поможет собакам переносить, например, новогодний стресс, обусловленный взрывами петард и фейерверков.

"Собаки воспринимают пиротехнику как нечто ужасное, поэтому не стоит смеяться над своим псом, в страхе забившимся под диван в новогоднюю ночь. Это абсолютно нормально", — говорят специалисты, подсчитавшие, что сильный стресс от разрыва пиротехнических снарядов испытывает по меньшей мере половина собак.

Что же делать? Отвозить свою собаку за город на праздники? Или, может быть, приобрести ей какие-нибудь специальные беруши? Инженеры Ford говорят, что лучшее решение проблемы — это особая будка, главной фишкой которой является эффективное шумоподавление.

"Микрофоны, которыми оборудована будка, регистрируют звуковые колебания, а динамики на внешней поверхности конструкции создают волны на противоположной фазе. Соответственно, внутри будки громкие звуки практически не ощущаются. Вы можете лично убедиться в этом, если проведете какое-то время внутри конуры", — отмечают изобретатели.

Теперь инженерам Ford остается сделать такую же будку, но для людей, потому что громкие звуки, генерируемые, например, слишком шумными соседями — это проблема, актуальная не только для собак.