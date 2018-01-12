Ford: Люди говорят «спасибо» беспилотникам

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Эксперимент с доставкой пиццы при помощи беспилотных автомобилей, который в прошлом году проводили компании Ford и Dominos Pizza, позволил специалистам получить важные данные о том, как люди взаимодействуют с роботами. Клиенты, в частности, говорили беспилотникам "спасибо".

Такое заявление сделал исполнительный вице-президент автоконцерна Ford Джим Фарли в ходе своего выступления на выставке CES.

Эксперимент осуществлялся летом 2017-го на территории небольшого городка Анн-Арбор, что в Мичигане. Беспилотники производства Ford развозили пиццу клиентам Dominos Pizza. Последние, при этом, не знали, что заказ будет доставлен самоуправляемым автомобилем.

"Для того, чтобы получить свою пиццу, клиентам нужно было ввести четыре последних цифры номера своей кредитки на сенсорной панели, которой были оборудованы беспилотные машины. Это, как показала практика, не слишком удачная идея — лучше было бы, если бы нужно было вводить номер телефона. Эксперимент показал, что люди не в полной мере осознавали, что имеют дело не с живым курьером, а с роботом. Например, потому, что они говорили беспилотникам "спасибо"", — рассказывает Фарли.