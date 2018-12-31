Теория струн предложила новую модель расширения Вселенной

Объединив теорию струн с моделью Фридмана, физики из Швеции получили новую теоретическую модель Вселенной. Новая гипотеза объясняет природу темной материи, а также уточняет, как именно расширяется Вселенная.
Говоря о расширении Вселенной, сотрудники Уппсальского университета отмечают, что процесс осуществляется в том числе и в дополнительном измерении.
"Представьте себе Вселенную как поверхность четырехмерной сферы (Не получается? Пробуйте еще!), а все элементарные частицы, из которых она состоит, представьте себе в виде струн, перемещающихся по бране, которая является двухмерной поверхностью. В наборе из нескольких слипшихся бран струны начинают вести себя как привычные нам протоны, мезоны и глюоны", — говорят авторы новой модели Вселенной.
Согласно статье, которая появилась в издании Physical Review Letters, новая струнная модель Вселенной объясняет и природу темной материи.
"Все дело в том, что Вселенная — это лишь граница расширяющегося пузыря, который находится в пространстве с большой размерностью. То есть, струны, проявлениями которых являются все существующие в нашем мире частицы, закреплены одним концом в нашей Вселенной, а вторым — в дополнительном измерении", — добавляют физики.
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