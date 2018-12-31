К чему приведёт путешествие со скоростью света, узнали ученые

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Какие эффекты будет наблюдать человек, который благодаря каким-то фантастическим технологиям сможет перемещаться по Вселенной со скоростью света? Этим лежащим в гипотетической плоскости вопросом ученые интересуются уже давно, и со временем их интерес не ослабевает.

Один из главных вопросов, не дающих покоя научному сообществу — можно ли подлететь к краю Вселенной и, например, заглянуть за него? Ну, интересно же, что там, за этим самым краем.

Несмотря на всю привлекательность подобной перспективы, заглянуть за край Вселенной, кажется, нельзя. Почему? Потому что Вселенная, как все помнят, расширяется, и скорость этого расширения точно не уступает скорости света, быстрее которой, как известно из теории относительности Эйнштейна, двигаться нельзя.

Но вот можно ли достичь скорости света — большой вопрос. Теоретически — можно, но что будет происходить на практике при достижении столь невероятной скорости (это, если что, 299 792 458 метров в секунду), не знает никто.

Ученые могут лишь предполагать. Согласно распространенному предположению, если путешествовать со скоростью света, то окружающее пространство будет выглядеть как тоннель, раскрывающийся перед аппаратом с отважными покорителями Вселенной. Но это еще не самое интересное. Потому что самое интересное — это замедление времени, которое будут фиксировать путешественники. Для них, движущихся со скоростью света, пройдет, например, всего десять минут, а для стоящего на месте человека пройдут все двадцать минут.