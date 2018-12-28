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Предложено применение для иголок новогодних елок

Пятница, 28 Декабря 2018 15:48
Предложено применение для иголок новогодних елок Фото из открытых источников

По итогам каждого празднования Нового года на свалках появляются десятки и сотни миллионов рождественских елок, поэтому проблема их переработки является довольно актуальной — говорит Синтия Карти из университета Шеффилда (Великобритания), предложившая делать из выброшенных елок краски и пищевые подсластители.

 

В одной только Британии, по официальной статистике, каждый год после Рождества на свалки выбрасывают по меньшей мере семь миллионов елок.

 

При разложении деревья выделяет парниковые вещества, поэтому экологи рекомендуют сдавать новогодние елки в специальные центры переработки, где из них делают, например, наполнители для кошачьих лотков.

 

Но это не единственный вариант. По словам Синтии Карти, перерабатывать можно и елочные иголки — в них довольно высокий процент лигноцеллюлозы, поэтому из иголок можно делать биотопливо.

 

"И не только биотопливо. Если нагревать биомассу из елочных иголок в присутствии веществ вроде глицерина, то получится биомасло и твердые отходы. Из биомасла можно производить глюкозу, фенол и уксусную кислоту — эти компоненты можно использовать для получения подсластителей, клеев и красок. А твердые отходы можно применить в других химических производствах", — рассказывает Карти, не уточняя, в каких конкретно производственных процессах следует применять твердые отходы, оставшиеся после переработки новогодних елок.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости ёлка
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