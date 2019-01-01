5 самых зрелищных новогодних елок мира

Неважно, какой вид за окном — лежат ли сугробы или стройными рядами стоят пальмы, — Новый год для всех одинаково долгожданный и радостный праздник.

И, конечно, он не возможен без самого главного атрибута — елки. У каждой страны свое самое главное рождественское дерево, на которое съезжаются посмотреть местные жители и туристы.

Мельбурн, Австралия

Рождественская елка была построена из более чем полумиллиона деталей Lego.

Вильнюс, Литва

Национальная елка на Кафедральной площади.

Нью-Йорк, США

Экстравагантное открытие рождественской елки в Рокфеллер-центре.

Тегусигальпа, Гондурас

Благодаря своим размерам и необычности эта елка вошла в Книгу рекордов Гиннесса. В ее возведении участвовали почти 3 тысячи человек.

Губбио, Италия

Жители Губбио — настоящие счастливчики, потому что видят украшенную елку из любой точки города: она размещена на горе Инджино. Высота новогодней красавицы — более 650 метров, в 1991 году елка попала в Книгу рекордов Гиннесса.

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