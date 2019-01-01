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5 самых зрелищных новогодних елок мира

Вторник, 01 Января 2019 12:20

Неважно, какой вид за окном — лежат ли сугробы или стройными рядами стоят пальмы, — Новый год для всех одинаково долгожданный и радостный праздник.

 

И, конечно, он не возможен без самого главного атрибута — елки. У каждой страны свое самое главное рождественское дерево, на которое съезжаются посмотреть местные жители и туристы. 

 

Мельбурн, Австралия

 

 

 

Рождественская елка была построена из более чем полумиллиона деталей Lego.

 

Вильнюс, Литва

 

 

 

Национальная елка на Кафедральной площади.

 

Нью-Йорк, США

 

 

 

Экстравагантное открытие рождественской елки в Рокфеллер-центре.

 

Тегусигальпа, Гондурас

 

 

 

Благодаря своим размерам и необычности эта елка вошла в Книгу рекордов Гиннесса. В ее возведении участвовали почти 3 тысячи человек.

 

Губбио, Италия

 

 

Жители Губбио — настоящие счастливчики, потому что видят украшенную елку из любой точки города: она размещена на горе Инджино. Высота новогодней красавицы — более 650 метров, в 1991 году елка попала в Книгу рекордов Гиннесса.

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги Новый год ёлка
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