Посещение кино, музеев и театров снижает симптомы депрессии

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Ежемесячные походы в кино, на выставку или в музей — это отличное профилактическое средство от депрессии, особенно для людей старше пятидесяти лет. Такое заявление сделали британские ученые, изучившие положительное влияние культурной жизни на психоэмоциональное состояние.

Выводы были сделаны по итогам продолжительного исследования ELSA (English Longitudinal Study of Ageing), в рамках которого ученые в течение десяти лет наблюдали за двумя тысячами британцев, которым на момент начала проекта было более пятидесяти лет.

В материале, который сотрудники Университетского колледжа Лондона опубликовали в издании British Journal of Psychiatry, указано, что даже культурный досуг умеренной интенсивности, то есть, походы в театр, кинотеатр или на выставку хотя бы раз в месяц — это уже очень результативное средство от депрессии, а если выбираться куда-то чаще, то у депрессивных расстройств и вовсе не останется шансов.

"Обнаруженный нами эффект объясняется целой совокупностью факторов. Выбираясь из дома, люди встречают друзей и знакомых, заводят новые знакомства, испытывают яркие и как правило положительные эмоции, а также избавляются от чувства изоляции. В общем — сплошные плюсы. Не говоря уже о том, что культурное развитие ценно само по себе", — говорит Дейзи Франкурт, один из авторов исследования.

Придерживаясь правила о необходимости употребления не менее пяти фруктов и овощей в день, не забывайте о таком же правиле, но о культурных мероприятиях — добавляет Франкурт.