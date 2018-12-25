Ученые выявили новый признак биполярного расстройства

У пациентов с депрессивными расстройствами, головной мозг которых демонстрирует пониженную функциональную связь в некоторых участках системы вознаграждения, может развиться биполярное расстройство. Такие выводы опубликовали ученые из Китайской Народной Республики в издании Frontiers in Psychology.
Биполярное расстройство сопровождается короткими периодами мании или гипомании, которые сменяют длительные периоды депрессивного и подавленного состояния. При этом, биполярное расстройство может быть итогом депрессии.
Особенности биполярного расстройства и депрессии весьма разные — заболевания, в частности, требуют разного лечения, и, соответственно, применения разных медикаментов.
"Мы решили сосредоточиться на изучении функциональных связей внутри системы вознаграждения, которая является одной из ключевых систем головного мозга. Именно в функциональных связях системы вознаграждения, как показали результаты нашей работы, часто таятся причины биполярного расстройства", — говорит Цзябо Ши из Нанкинского медицинского университета, один из авторов исследования.
Китайские ученые обнаружили специфическую функциональную связь между левой вентральной частью полосатого тела и вентральной областью покрышки, характерную для пациентов с депрессией, у которых были эпизоды мании. Открытие, как отмечают специалисты, может использоваться для прогнозирования возможного биполярного расстройства у пациентов с депрессией.
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