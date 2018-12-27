Ученые обнаружили неожиданную причину землетрясений

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Землетрясения далеко не всегда происходят в "правильных" местах, то есть, на границах тектонических плит. Случается, что подземные толчки регистрируются вдали от границ плит, и это явление представляет собой комплексную геологическую загадку.

Ученые из Соединенных Штатов Америки попытались разобраться в причинах "неправильных" землетрясений — пишет портал ScienceAlert, по данным которого, к таинственному феномену может быть причастна речная эрозия, то есть, вымывание пород речной водой.

"Считается, что для того, чтобы оказаться в эпицентре землетрясения, нужно обязательно жить где-нибудь на стыке тектонических плит. То есть, скажем, в Японии, или на разломе Сан-Андреас. Но в реальности землетрясения возникают и вдали от границ плит — например, на востоке Теннесси или в окрестностях Нового Мадридского разлома. Причина этих землетрясений остается загадкой, но предполагается, что они связаны с местами так называемой слабости в коре", — рассказывают сотрудники Университета Колорадо.

Для того, чтобы проверить гипотезу о причастности речной эрозии к образованию участков слабости в коре, ученые разработали математическую модель, при помощи которой сымитировали сложный геологический процесс.

"Мы просчитали вариант, при котором речная эрозия вымывает сто пятьдесят метров породы, и в итоге подтвердили, что это может вызвать значительные подземные толчки. Так что наша гипотеза имеет право на жизнь", — говорят ученые.