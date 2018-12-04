Смартфоны будут диагностировать депрессию по голосу и выражению лица

Ученые из США разработали технологию, позволяющую диагностировать депрессию в автоматическом режиме при помощи обыкновенного смартфона. Материал, описывающий уникальный метод, появился на сайте arXiv.
От депрессивных расстройств, если верить статистике ВОЗ, страдают около трехсот миллионов жителей Земли. Если говорить о России, то достоверных данных о распространении депрессии в РФ нет, но по некоторым подсчетам, заболеванию может быть подвержен каждый двадцатый россиянин.
Сотрудники Стэнфордского университета решили ударить по депрессии нейронными сетями — ученые использовали видеозаписи, на которых пациенты с депрессией давали интервью, для обучения нейросети, способной выявлять признаки депрессивного расстройства на видео с человеком. При этом, для записи такого видео можно использовать обычный смартфон.
"Точность диагностики, демонстрируемая нашей системой, составляет восемьдесят пять процентов — это отличный результат, как для автоматического метода. Конечно же, никто не отменял необходимость профессиональной постановки диагноза, но первичную диагностику можно провести и при помощи инструментов, подобных нашему", — говорит Альберт Хак, автор разработки.
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