В Китае обнаружен дикий чай, в котором нет кофеина

В составе дикого чая, обнаруженного учеными на территории Китая, нет кофеина, что делает это растение сырьем для производства потенциально востребованного напитка.
Речь идет о растении под названием Hongyacha, которое в целом напоминает обыкновенный чайный куст, но имеет ряд важных отличий. Самое главное из них — отсутствие в составе листьев Hongyacha кофеина.
"Кофеин, точнее говоря, там есть, но его так мало, что им можно спокойно пренебречь. Отсутствие кофеина является результатом уникальной мутации, которой в ходе своей эволюционной истории подверглось это интересное растение. Мы продолжаем изучать открытое недавно растение, однако уже и сейчас можно говорить о перспективах его культивирования в сельском хозяйстве — все-таки чай без кофеина может приобрести значительную популярность у некоторой части населения", — говорят сотрудники Китайской академии сельскохозяйственных наук.
Отсутствие кофеина, правда, влияет и на вкус нового для науки чая, так что с обычным чаем у него есть разве что биологическое родство.
Жителям китайской провинции, где обнаружилось уникальное растение, оно было известно уже давно — чай Hongyacha используется в народной медицине для лечения разнообразных простудных заболеваний, а также в качестве довольно эффективного средства от болей в желудке.
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