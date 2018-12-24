В Китае обнаружен дикий чай, в котором нет кофеина

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В составе дикого чая, обнаруженного учеными на территории Китая, нет кофеина, что делает это растение сырьем для производства потенциально востребованного напитка.

Речь идет о растении под названием Hongyacha, которое в целом напоминает обыкновенный чайный куст, но имеет ряд важных отличий. Самое главное из них — отсутствие в составе листьев Hongyacha кофеина.

"Кофеин, точнее говоря, там есть, но его так мало, что им можно спокойно пренебречь. Отсутствие кофеина является результатом уникальной мутации, которой в ходе своей эволюционной истории подверглось это интересное растение. Мы продолжаем изучать открытое недавно растение, однако уже и сейчас можно говорить о перспективах его культивирования в сельском хозяйстве — все-таки чай без кофеина может приобрести значительную популярность у некоторой части населения", — говорят сотрудники Китайской академии сельскохозяйственных наук.

Отсутствие кофеина, правда, влияет и на вкус нового для науки чая, так что с обычным чаем у него есть разве что биологическое родство.

Жителям китайской провинции, где обнаружилось уникальное растение, оно было известно уже давно — чай Hongyacha используется в народной медицине для лечения разнообразных простудных заболеваний, а также в качестве довольно эффективного средства от болей в желудке.