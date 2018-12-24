Обнаруженные в Африке деревья исчезли до того, как их успели классифицировать

Исследователи открыли новый подвид деревьев на территории Африки, но изучить их как следует не удалось, т.к. представители ранее неизвестного вида полностью исчезли, пока ученые готовились приступить к научной работе.
"Мы даже не успели дать этому виду деревьев название", — цитирует издание The Independent ученых, обнаруживших таинственные деревья на территории Камеруна, в заповеднике Бали Нгемба.
Первые образцы, как уточняется, были найдены еще в пятидесятых годах прошлого столетия, однако классифицировать растение за прошедшие десятки лет не получилось, так как оно, кажется, вымерло.
"Это, судя по всему, подвид растений Vepris, но сказать точно довольно трудно, так как в течение шестидесяти с лишним лет мы не нашли ни одного нового экземпляра", — отмечают исследователи.
Анализы указывают на принадлежность загадочного дерева к новому для науки подвиду, изучать который теперь придется только по останкам. Ученые, впрочем, все еще надеются отыскать новые экземпляры неизученного подвида деревьев Vepris, но шансов на самом деле довольно мало.
Из деревьев вида Vepris (он насчитывает около восьми десятков подвидов) делают эфирные масла, которые обладают некоторыми уникальными свойствами — в частности, противомалярийными и бактерицидными. Вымирание, кстати, угрожает и другим подвидам Vepris, так что ситуация весьма тревожная.
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