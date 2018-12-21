С Россией в Африке решила потягаться еще и Франция

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Вслед за США, на прошлой неделе объявивших о принятии программы по вытеснению из Африки «чрезмерно укрепившихся» там, по мнению Вашингтона, России и Китая, об аналогичных намерения заявила и Франция. Правда, амбиции Парижа не простираются на весь Черный континент – там решили вернуть себе контроль над одной только Центральноафриканской Республикой. Но при этом совершенно точно собираются выставить оттуда именно русских, мгновенно перехвативших рычаги управления ситуацией в этой стране у расслабившихся и зазевавшихся французов.

Для общего понимания ситуации в ЦАР просто необходимо хотя бы немного ориентироваться в ее истории. На политической карте мира это государство, как таковое, появилось в 1960 году. До этого, начиная с конца ХІХ века, его территории пребывали в статусе французской колонии, где «белые господа» правили с предельной жестокостью. Происходившие с 1907 года едва ли не каждые пять лет восстания местных жителей подавлялись ими с таким размахом, что некоторые районы страны превратились, в зону выжженной земли, где колонизаторами было вырезано до 80% коренного населения. Впрочем, и после формального получения суверенитета, избавиться от самой плотной французской опеки Республике было не суждено.

Первый военный переворот грянул в ЦАР уже через шесть лет после обретения независимости. К власти пришел Жорж Бокасса. Да, да – тот самый, людоед с гаремом на 19 жен, большой друг СССР и император, устроивший себе коронацию за 25 миллионов долларов. Правил Бокасса весело и с размахом – то собственный кабинет министров тушеными оппозиционерами накормит, то с Каддафи подружится и ислам принимет, то в Артек махнет, и там уже его принимают – в пионеры... В Париже от его выходок на стены Елисейского дворца лезли, и потому решили все-таки сместить. Правда, основным моментом тут была как раз таки дружба с очень мешавшим Франции ливийским лидером. Французские десантники подсуетились – и после операции «Барракуда» Бокасса, как и его кумир, Наполеон Бонапарт, оказался императором в изгнании.

Только ничему это не помогло. Центральноафриканская республика на десятилетия погрузилась в полный хаос, а военные перевороты регулярно чередовались с «демократическими выборами», к которым французы упорно, но совершенно безуспешно пытались приохотить местных политиков. В стране возникло великое множество «оппозиционных движений» и повстанческих армий, пытавшихся пробиться к власти не посредством избирательных бюллетеней, а с помощью так популярного во всем мире изобретения сержанта Калашникова. Все это усугублялось и самым обычным бандитизмом, окончательно превратившим потенциально богатейшую страну в махновское «гуляй-поле» на африканский лад.

Наводить порядок пытались все те же французы. С 1960 по 2016 год они осуществили в ЦАР семь (!) военных интервенций. Однако, приводило это все, как правило, к тому, что очередной «демократический правитель» спасаться от собственного электората бежал если не прямиком в Париж, то во французское посольство. Усилий на то, чтобы утихомирить этот дурдом Париж затрачивал все больше, а толку, по правде говоря, это приносило все меньше. В итоге в Париже плюнули, громогласно объявили о том, что последняя военная миссия в ЦАР - «Sangaris», длившаяся три года, «завершилась полным успехом», да и начали потихоньку перебрасывать оттуда войска (главным образом – Иностранный легион) в другие «горячие точки». Впрочем, многие эксперты признавали – Франция попросту «поставила крест» на этой стране, решив попытать счастья в более спокойных местах. И это – при наличии в ЦАР огромных залежей урана, нефти, золота, и, самое главное – алмазов... Ну, сами виноваты!

Сегодня во Франции сокрушаются: мол, в конце 2017 года, голосуя в Совбезе ООН за снятие эмбарго на поставки оружия в ЦАР и давая милостивое соизволение на приход туда военных советников из России, мы «не видели в русских проблему». «Ну, не можем же мы заниматься сразу всем и быть сразу везде!» - откровенничают в Париже по этому поводу. Однако, в действительности все пошло «несколько» не так, как ожидали бывшие хозяева страны: на посту главного военного советника президента ЦАР по национальной безопасности впервые за всю историю ее существования оказался не француз, а русский – Евгений Захаров, а самого главу государства взял под охрану русский же спецназ. В 2019 году между Центральноафриканской республикой и Россией было заключено соглашение о полномасштабном военно-техническом сотрудничестве. Тугодумные экс-колонизаторы поняли – что-то пошло не так...

Теперь Франция возмущается – мол «русским приоткрыли дверь, чтобы ногу просунуть, а они вывалили дверь плечом»! Ну, так это ж русские, мсье! Иль подзабылась за две сотни лет широта их размаха? Успехи России в ЦАР оказали на Париж, по признанию французских же СМИ «эффект электрошока». Там жутко недовольны тем, что «не знают полного содержания» ни переговоров, проходивших в Сочи между Сергеем Лавровым и президентом ЦАР, ни договора о военном сотрудничестве между странами. А, что, должны?! С какой, простите, радости вас будут посвящать в государственные секреты наивысшего уровня? Не знаете – значит, контрразведка наша нормально работает.

Франция может сколько угодно обижаться на то, что ей не докладывают точного числа и списочного состава русских военных советников в ЦАР и пытаться объявить поставки наших вооружений в эту страну «непрозрачными». Это уже совсем не ее дело. Впрочем, Париж не унимается – с его подачи группа неких «экспертов по Центральноафриканской республике» уже настрочила главе Совбеза ООН натуральную кляузу, обвиняя нашу страну во всех смертных грехах. США, естественно, немедля воспользовался поводом для того, чтобы попытаться остановить военное сотрудничество России и ЦАР. Говорят, они сейчас пытаются «запустить процесс в ООН». Что-то не запускается пока...

Впрочем, более всего Францию беспокоит появление в Центральноафриканской Республике Евгения Пригожина. Его, демонизировав до комических масштабов, в тамошней прессе, уже поименовали «тенью, нависающей над всей ЦАР»! Страшно, аж жуть... В вину Пригожину пытаются ставить какие-то дела с ЧВК Sewa Security Services и алмазодобывающей компанией Lobaye Invest. Но, как обычно – без малейших подтверждений и доказательств. «Хайли лайкли» - и ничего более. Да и вообще хорошенькая позиция у французов: «нам можно, русским – нет»! В ее рамки прекрасно укладывается и еще одно обвинения, высказываемое Парижем русским и лично Пригожину. Он, якобы, принимал участие в проходившем в столице Судана в последние дни этой осени саммите лидеров вооруженной оппозиции ЦАР, которые заявили о своем намерении добиться в стране «прочного мира». Франции это не по нраву! Суданский саммит там априори объявлен «неправильным», мешающим «легитимному переговорному процессу». Расшифруем: «легитимному» - это значит, происходящему под эгидой Парижа и под его диктовку.

В Москве недаром говорят о самой обычной ревности французов. Привыкшие видеть Центральноафриканскую республику сперва своей собственностью, а затем – покорной марионеткой, за имевшиеся в их распоряжении столетия, они не добились ровно ничего. Однако, стоило расписавшемуся в собственной несостоятельности Парижу увидеть чужие успехи на той же ниве – и взыграло ретивое! Теперь там заговорили о готовности не просто «противодействовать влиянию Москвы» в стране, но прямо-таки «наставить всех на путь истинный». Прежде чем делать такие громогласные заявления, Парижу неплохо было бы разобраться с собственными проблемами – хотя бы с теми же «желтыми жилетами». А заодно, вспомнить, что одним из основных требований таковых как раз и было сворачивание всех и всяческих колониальных эскапад, в которых простой народ Франции не видит никакого смысла и пользы для себя.

Да и кто вам, мсье, сказал, что Россия возьмет и «уйдет» из ЦАР из-за каких-то ваших смешных «противостояний»? Держите карман шире...

Александр Неукропный специально для Planet Today