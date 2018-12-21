Пятница 21 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые: Марихуана оказывает негативное воздействие на мозг

Ученые: Марихуана оказывает негативное воздействие на мозг

Пятница, 21 Декабря 2018 09:45
Ученые: Марихуана оказывает негативное воздействие на мозг Фото из открытых источников

Негативное воздействие, которое марихуана может оказывать на мозг подростков, обусловлено мутацией, способной провоцировать расстройства психики. Статья, в которой ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса (США) представили такие выводы, появилась в журнале Biological Psychiatry.

 

Ученые решили разобраться в причинах ухудшений когнитивных навыков, фиксирующихся у потребителей марихуаны, которые увлеклись наркотиком еще в подростковом возрасте. Известно, что у таких людей диагностируются довольно серьезные когнитивные нарушения — например, проблемы с памятью и вниманием.

 

У потребителей марихуаны, которые пристрастились к наркотику в зрелом возрасте, такие последствия фиксируются гораздо реже, а у подростков они появляются только через значительное время, поэтому их изучение является довольно непростым делом.

 

"Для того, чтобы понять, как конкретно развиваются нарушения в когнитивной сфере, спровоцированные употреблением каннабиса, мы обратились к генетическим факторам. Было предположено, что все дело в гене DISC1, мутации которого отвечают за целый набор психических заболеваний — это и шизофрения, и биполярное расстройства, и депрессивные расстройства", — рассказывает автор исследования, Михаил Плетников.

 

Эксперименты на грызунах показали, что марихуана, а также другие наркотики с содержанием тетрагидроканнабинола, действительно воздействуют на мозг особенно негативно, если речь идет о носителе мутантного гена DISC1.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Марихуана
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Роскомнадзор начал проверку BBC из-за проблем у RT в Британии Роскомнадзор начал проверку BBC из-за проблем у RT в Британии После того, как британский медиарегулятор Ofcom сообщил о нарушении российским каналом RT правил вещания, Роскомнадзор решил провести проверку в отношении канала BBC World News и ресурсов "Би-би-си" в целом —…
МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили В ведомстве предлагают предоставить полицейским право вскрывать автомобили, если там находятся подозреваемый, ребенок без присмотра или есть угроза теракта. Подобные поправки уже предлагались Госдумой в 2017 году. МВД России подготовило…
Глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит в отставку Глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит в отставку Джеймс Мэттис принял решение уйти с поста министра обороны США из-за расхождения взглядов с президентом Дональдом Трампом. Об этом свидетельствует текст прошения об отставке, поданного министром обороны главе администрации США.…
Читайте также
Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека  Исходя из информации, опубликованной Йельским университетом в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences», сахароза может привести к блокировке ведущего белка, что так необходим для колонизации кишечной бактерии. Иммунитет…
Учеными-генетиками выявлен новый фактор, влияющий на пол будущего ребенка Учеными-генетиками выявлен новый фактор, влияющий на пол будущего ребенка Исследователи из Австралии сделали важное открытие. Оказывается, в теле человека существует специальный ген, который может влиять на пол ребенка. Чрезмерное количество или, наоборот, недостача этого гена может кардинально изменить развитие…
Активность мозга матери влияет на внимание ребенка Активность мозга матери влияет на внимание ребенка Наблюдения за активностью мозга маленьких детей, играющих в одиночку или с родителями, показали, что при одиночной игре в мыслительном органе ребенка фиксируются значительные колебания электрической активности, отсутствующие при игре с…
Тема дня
Почему россияне должны гордится Путиным после большой пресс-конференции? Почему россияне должны гордится Путиным после большой пресс-конференции?

Вот и закончилась четырнадцатая пресс-конференция президента России с журналистами.    В очередно...

Фото
ТОП 10 вещей, которые стоит сделать на вулкане Тенерифе ТОП 10 вещей, которые стоит сделать на вулкане Тенерифе

Конечно, вулканы коварны и непредсказуемы, но они также могут подарить вам много приятно проведенных...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Сергей Глушко, более известный как Тарзан, с возрастом становится всё более известным, как Сергей Глушко.

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год Третья мировая война: что предсказал Нострадамус на 2019 год
Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее? Интервью Лаврова: капитуляция перед Украиной или приговор для нее?
Странные дела, происходящие на Ближнем Востоке Странные дела, происходящие на Ближнем Востоке
Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей Эксперимент по очистке океана от пластика завершился неудачей
Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.