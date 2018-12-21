Ученые: Марихуана оказывает негативное воздействие на мозг

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Негативное воздействие, которое марихуана может оказывать на мозг подростков, обусловлено мутацией, способной провоцировать расстройства психики. Статья, в которой ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса (США) представили такие выводы, появилась в журнале Biological Psychiatry.

Ученые решили разобраться в причинах ухудшений когнитивных навыков, фиксирующихся у потребителей марихуаны, которые увлеклись наркотиком еще в подростковом возрасте. Известно, что у таких людей диагностируются довольно серьезные когнитивные нарушения — например, проблемы с памятью и вниманием.

У потребителей марихуаны, которые пристрастились к наркотику в зрелом возрасте, такие последствия фиксируются гораздо реже, а у подростков они появляются только через значительное время, поэтому их изучение является довольно непростым делом.

"Для того, чтобы понять, как конкретно развиваются нарушения в когнитивной сфере, спровоцированные употреблением каннабиса, мы обратились к генетическим факторам. Было предположено, что все дело в гене DISC1, мутации которого отвечают за целый набор психических заболеваний — это и шизофрения, и биполярное расстройства, и депрессивные расстройства", — рассказывает автор исследования, Михаил Плетников.

Эксперименты на грызунах показали, что марихуана, а также другие наркотики с содержанием тетрагидроканнабинола, действительно воздействуют на мозг особенно негативно, если речь идет о носителе мутантного гена DISC1.