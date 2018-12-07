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Ученые рассказали, что не так с современными подростками

Пятница, 07 Декабря 2018 16:06
Ученые рассказали, что не так с современными подростками Фото из открытых источников

Вспышки агрессии, часто проявляемые современными подростками, вынудили ученых провести исследование, посвященное особенностям поколения "digital native" людей.

 

Жизнь в мире информационных технологий с рождения накладывает определенный отпечаток на личность — говорят эксперты, опросившие несколько сотен людей 13-17 лет.

 

"Старшему поколению трудно представить, какую роль играет интернет в жизни подростков. Они демонстрируют принципиально другой уровень взаимодействия с окружением, который нам еще только предстоит изучить как следует. Но уже сейчас понятно, что за все необходимо платить — современная молодежь расплачивается за цифровую революцию своим здоровьем", — заявляют ученые, отмечая, что американские дети и подростки 6-19 лет проявляют столь малую физическую активность, что ее можно сравнить с физактивностью 60-летних.

 

Еще одна причина подростковой агрессии — дефицит сна. Его корни тоже уходят в интернет — у детей просто нет эффективных методик, позволяющих находить время на учебу/друзей/цифровые развлечения без ущерба для сна. Недостаток ночного сна делает людей раздражительными, подавленными и склонными к необдуманным поступкам.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости подростки
 

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