Новое звуковое устройство манипулирует частицами в 3-х измерениях

Фото из открытых источников

Технология акустической левитации, созданная учеными из Великобритании и Испании, может перемещать сразу несколько частиц в разных направлениях по трем осям. Об уникальной разработке пишет научное издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Под акустической левитацией подразумевается перемещение объектов в трехмерном пространстве при помощи давления воздуха, создаваемого волнами звука. Ученые уже давно освоили акустическую левитацию с одной манипулируемой частицей, однако технология управления несколькими частицами — это что-то новое.

Брюс Дринкуотер и Асиер Марзо, создатели чудо-технологии, называют свое детище голографическим акустическим пинцетом. Устройство основано на 256 маленьких динамиках, которые позволяют поднять в воздух до 25 отдельных частиц.

Как все это работает — можно увидеть на видео ниже. Для управления частицами используется сложная "решетка" из звуковых волн, которые удивительным образом переплетают потоки воздуха в небольшом пространстве.

Зачем нужна эта технология? Применений, по словам ученых, множество — при помощи акустического пинцета можно работать с особенно миниатюрной микроэлектроникой, или, например, смешивать лекарственные вещества. Кроме того, акустическую левитацию можно использовать для точечной доставки лекарственных препаратов к тем или иным внутренним органам.