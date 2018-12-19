Учёные впервые "вырастили" легкие из табака

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Табак можно использовать не только для разрушения легких, но и для выращивания новых синтетических дыхательных органов — пишет издание Daily Mail, ссылающееся на разработку, представленную биотехнологами из Израиля.

Растение, из которого делают сигареты, можно использовать и несколько нетрадиционным образом — из табака получается отличный коллаген, на основе которого производится каркас для искусственных внутренних органов.

Легкие из табака — звучит, конечно, иронично, но кроме иронии тут есть и значительный научный прорыв.

"Мы используем генетически модифицированный табак для производства сырья, из которого можно печатать органы на 3D-принтере. Получается каркас из коллагена, который затем "засеивается" стволовыми клетками, полученными непосредственно из организма пациента. То есть, в итоге мы создаем легкие, которые не будут отторгаться организмом, что очень важно для искусственных органов", — рассказывают представители израильской компании CollPlant.

Табак, используемый для выращивания каркасов легких, содержит гены человека — то есть, речь идет об уникальном растении-гибриде, созданном благодаря последним достижениям в генетическом редактировании.

Специалисты говорят, что у этой технологии очень большие перспективы, так что в будущем мы увидим не только легкие, но и другие внутренние органы из табака.