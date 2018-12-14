Российские ученые создали наночастицы для заживления ран

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Наночастицы, эффективно заживляющие раны и предотвращающие образование шрамов и рубцов, создали биологи и биоинженеры из Российской Федерации. Уникальная разработка была описана на страницах авторитетного научного издания Frontiers in Immunology.

Полимерные наночастицы для заживления ран были испытаны в рамках серии экспериментов на грызунах. Опыты были проведены сотрудниками московского Института молекулярной биологии РАН под руководством Марии Друцкой.

"Российские биоинженеры создали ускоряющие заживление ран полимерные частицы, которые заинтересовали нас, иммунологов. Мы захотели понять, как эти наночастицы воздействуют на иммунную систему, и, в частности, какой конкретно воспалительный ответ (ключевой аспект процесса заживления ран) они вызывают", — рассказывает Друцкая.

Регенерация кожного покрова — один из самых удивительных биологических процессов, который, несмотря на значительные успехи в науке, все еще изучен крайне недостаточно. Ученые, в частности, до сих пор не до конца понимают, почему в одних случаях на поврежденных участках кожи формируются шрамы и рубцы, а в других — полноценная замена ткани.

Процесс восстановления кожи, как показывают наблюдения, управляется разными наборами генетических последовательностей — например, активация гена TNF способствует ускоренному заживлению и формированию рубца, а снижение концентрации белка IL-6 заставляет кожу восстанавливаться медленно и без рубца.

Процесс, как оказалось, можно контролировать при помощи особых наночастиц, которые состоят из искусственного шелка и некоторых других биологических полимеров.