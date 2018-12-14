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Оптическая ловушка ответит на главные вопросы квантовой физики

Пятница, 14 Декабря 2018 11:32
Оптическая ловушка ответит на главные вопросы квантовой физики Фото из открытых источников

Европейские физики создали устройство, которое может с недостижимой ранее чувствительностью измерять параметры движения наночастиц, захваченных лазерным лучом. Девайс, как надеются ученые, позволит проникнуть в самые фундаментальные основы квантового мира.

 

Инновационный способ измерения наночастиц, пойманных в оптическую ловушку, разработали сотрудники Венского университета (Австрия) и Технологического университета Делфта (Голландия).

 

Ученые, как сообщает портал Phys.org, решили наблюдать за наночастицами при помощи полости фотонного кристалла. Частицы, при этом, захватываются обычной оптической ловушкой, реализованной на основе лазера (недавно эта технология была удостоена Нобелевской премии по физике).

 

"Нам известно, что квантовые законы работают в масштабе отдельных атомов и молекул, но мы все еще не знаем, какого размера могут быть объекты, проявляющие квантовые свойства. Новое исследовательское оборудование позволит ответить на этот вопрос — мы будем изучать квантовые свойства наночастиц, состоящих из миллиардов атомов", — рассказывает Маркус Ашпельмайер, один из авторов научного проекта.

 

Кроме квантовой физики, созданное учеными устройство пригодится и для классической физики, в которой с его помощью можно будет изучать, например, ускорение в масштабах микромира, а также некоторые другие все еще недостаточно исследованные явления.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Физика
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