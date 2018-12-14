В Китае построят "монструозный" коллайдер

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Проект Кольцевого электрон-позитронного коллайдера, протяженность которого составит сотню километров, опубликовали ученые из расположенного в Китае Института физики высоких энергий. Китайский ускоритель частиц, по словам физиков из разных стран, может стать самым продвинутым в мире.

Кольцевой электрон-позитронный коллайдер (CEPC) — это сразу три экспериментальные установки, заключенные в одном туннеле. Сгустки частиц образуются в линейном ускорителе и разгоняются в бустере, а затем накапливаются в отдельным кольцах, где сталкиваются и всячески взаимодействуют.

"В проекте предусмотрены две точки для взаимодействия частиц — в местах столкновения встречных пучков будут установлены специальные высокочувствительные детекторы", — говорит Михаил Зобов, сотрудник Национальной лаборатории Фраскати Национального института ядерной физики (Италия).

Для того, чтобы обеспечить расчетные параметры работы коллайдера на практике, в проекте будет использована так называемая "крабовая перетяжка" — встречные пучки будут "сжиматься" перед столкновением при помощи особых квадрупольных магнитов и электромагнитных секступольных линз.

Конкретное место, где будет построен "монструозный" китайский ускоритель частиц, еще не определено, но ориентировочная стоимость реализации проекта уже посчитали — итоговая сумма составляет около пяти миллиардов американских долларов. Коллайдер должен заработать к концу следующей декады.