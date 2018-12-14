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Психические расстройства начнут выявлять по работе сердца и мозга

Пятница, 14 Декабря 2018 09:33
Психические расстройства начнут выявлять по работе сердца и мозга Фото из открытых источников

Российские ученые создали датчики, позволяющие распознавать пограничные состояния психики при помощи анализа активности сердца и головного мозга.

 

Оборудование, созданное сотрудниками Пензенского государственного университета, может использоваться для дистанционного мониторинга, необходимого в некоторых специфических случаях. При помощи датчиков, в частности, можно отслеживать состояние людей, которые работают в условиях стресса и повышенных нагрузок — это военные и представители силовых органов, водители, педагоги, и так далее.

 

"В нашем распоряжении есть макет, который был успешно протестирован на добровольцах. Речь идет о наборе беспроводных датчиков, которые крепятся на лбу и запястьях, а также о двух микрофонах. Данные, получаемые при помощи измерительного оборудования, анализируются специальным программным обеспечением, которое позволяет выявлять пограничные состояния психики", — рассказывает Александр Тычков, глава лаборатории биомедицинских и когнитивных технологий ПГУ и автор проекта.

 

Тестирование на пациентах, впервые обратившихся за психиатрической помощью, показало, что во всех случаях фиксируются довольно схожие паттерны электрической активности мозга и сердца. То есть, на основе активности этих органов действительно можно выявлять психиатрические расстройства.

 

Теперь осталось дождаться того момента, когда уникальное диагностическое оборудование от ученых из Пензы будет распространено повсеместно.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Психические расстройства
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