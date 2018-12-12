Кофе может замедлять старение мозга

Американские ученые открыли новую неожиданную пользу кофе — оказалось, что в состав кофейных зерен входит вещество, которое совместно с кофеином может замедлять развитие болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний.
По данным издания MedicalXpress, речь идет о веществе под названием эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT) — это жирнокислотное производное серотонина — важного для правильной работы мозга гормона.
"Существуют исследования, которые показывают, что EHT может редуцировать темп образования белковых соединений, ассоциированных с развитием болезни Паркинсона и прочих подобных заболеваний. Мы решили пойти дальше и выяснить, как EHT действует вместе с кофеином, так как это вещество входит в состав кофе", — рассказывают авторы исследования, сотрудники Ратгерского университета.
Как и предполагалось, действие EHT в сочетании с кофеином оказалось более выраженным, то есть, кофе действительно можно рекомендовать в качестве профилактического средства от болезни Паркинсона.
"Сам по себе кофеин тоже оказывает подобное действие, и в сочетании с EHT оно, как мы и думали, усиливается. Соответственно, регулярное употребление кофе может замедлять развитие нейродегенеративных болезней и даже тормозить старение мозга", — говорят авторы исследования.
Теперь ученые занимаются определением точных дозировок, которых следует придерживаться, чтобы самым оптимальным образом тормозить старение мозга при помощи кофе.
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