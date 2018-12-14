Ученые предсказали глобальную нехватку питьевой воды

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Глобальное потепление спровоцирует длительные засухи и дефицит пресной воды. К такому выводу пришли австралийские ученые, опубликовавшие итоги масштабного исследования изменения климата.

Сотрудники Университета Нового Южного Уэльса, как сообщает издание Phys.org, изучили данные, полученные при помощи сорока трех тысяч метеорологических станций, а также пяти с лишним тысяч пунктов мониторинга речных стоков. Выяснилось, что несмотря на то, что глобальное потепление часто вызывает экстремальные дожди, уровень воды в больших реках заметно падает.

В перспективе этот фактор приведет к масштабным засухам, которые станут причиной катастрофических неурожаев.

"Мы имеем дело с так называемым парадоксом высыхания почв. То есть, дождей становится больше, но сухая почва впитывает значительно больше влаги, а сток, наоборот, уменьшается. Соответственно, создается серьезная угроза для водоснабжения. Ситуация еще в большей степени усугубляется наводнениями, которые возникают локально — из-за стихийных бедствий страдают имеющиеся резервуары питьевой воды", — рассказывают исследователи.

Пути решения очередной проблемы, спровоцированной глобальным потеплением, пока что не определены — говорят ученые, отмечая, что человечеству следовало бы уделить угрозе самое серьезное внимание, т.к. последствия дефицита пресной воды могут быть очень и очень печальными.