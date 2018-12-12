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Северным странам предсказали масштабные разрушения из-за глобального потепления

Среда, 12 Декабря 2018 15:46
Северным странам предсказали масштабные разрушения из-за глобального потепления Фото из открытых источников

Глобальное потепление и провоцируемое им таяние вечной мерзлоты могут вызвать масштабные разрушения инфраструктуры, существующей в полярных регионах. Согласно прогнозам международной исследовательской группы, образованной учеными из России, США, Норвегии и Финляндии, в течение ближайших тридцати лет будет разрушено до семидесяти процентов полярной инфраструктуры.

 

К 2050 году, как предсказывают ученые, около семидесяти пяти процентов жителей территорий с вечной мерзлотой пострадают от масштабных разрушений, которые будут происходить из-за потепления.

 

"Повреждение коммуникаций и разрушение зданий — это еще не самое страшное. На Аляске, например, может разрушиться Трансаляскинский нефтепровод, пятьсот пятьдесят километров которого находятся в опасных районах. Повреждение нефтепровода спровоцирует грандиозную экологическую катастрофу, на ликвидацию последствий которой придется потратить огромное количество сил и средств. И это только один пример, а ведь опасностей очень много", — рассказывает Владимир Романовский, сотрудник Геофизического института Университета Аляски Фэрбенкс.

 

Ученый отмечает, что опасность никуда не денется, даже если Парижское климатическое соглашение будет выполняться максимально четко.

 

Глобальное потепление, как было доказано уже неоднократно, достигло фазы, при которой люди ничего не могут сделать с этой новой общей угрозой.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости глобальное потепление
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