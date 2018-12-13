Ученые объяснили, откуда берется свет в конце тоннеля перед смертью

Перспектива неминуемой смерти, которая всегда маячит перед каждым человеком, заставляет людей сакрализировать смерть и наделять посмертный опыт мистическими элементами. Среди последних стоит отметить так называемый "свет в конце туннеля", о котором любят рассказывать пережившие клиническую смерть. Нейрофизиологи попытались выяснить, из-за чего возникает этот эффект.
"Рассказы о быстром движении через темный туннель, в конце которого находится яркий свет, можно услышать от представителей разных культур. Какие-то отдельные детали, безусловно, могут отличаться, но общая суть всегда сохраняется. Этот факт натолкнул нас на мысли о нейрофизиологическом происхождении описываемого явления", — рассказывает ученый Олаф Бланке, автор исследования.
По словам Бланке, так называемый посмертный опыт бывает двух типов — по числу полушарий мозга. Если нарушается работа левого полушария, то у человека возникает нарушенное восприятие времени, и, например, ощущение полета (в том числе и через туннель).
Если же нейрофизиологические проблемы фиксируются в правом полушарии, то умирающему слышатся голоса и видятся силуэты, он начинает "общаться с духами", слышит потустороннюю музыку, и так далее, в общем — переживает совсем уж мистический опыт, о котором потом помнит всю оставшуюся жизнь, будучи в полной уверенности, что прикоснулся к чему-то сверхъестественному.
На самом деле все проще. Пораженный мозг генерирует странные ощущения, только и всего — говорит ученый.
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