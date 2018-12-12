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Нейробиологи узнали, как мозг принимает сложные решения

Среда, 12 Декабря 2018 09:04
Нейробиологи узнали, как мозг принимает сложные решения Фото из открытых источников

Ученые из Австралии, которые решили изучить существующую в когнитивной психологии теорию принятия решений на нейробиологическом уровне, пришли к довольно интересным выводам, согласно которым, "свобода воли" — это весьма эфемерное понятие.

 

Оказалось, что при выборе из нескольких примерно равноценных вариантов, предпочтение к той опции, которую человек выберет в итоге, начинает формироваться уже в процессе выбора, а не после принятия решения, как предполагалось ранее.

 

"Наблюдая за активностью мозга, который занят выбором варианта из нескольких равнозначных, можно с высокой вероятностью спрогнозировать, какой вариант будет выбран в итоге", — цитирует издание The Journal of Neuroscience автора исследования, Катарину Войт из Мельбурнского университета.

 

В рамках теории принятия решений считается, что если человек выбирает из нескольких равнозначных опций, то он в итоге выберет тот вариант, который позволяет получить максимальную выгоду. Например, выбирая еду в ресторане, вы с большой вероятностью остановитесь на чем-то таком, что соответствует вашему кошельку и вкусовым предпочтениям. Но как быть, если все блюда стоят одинаково, и вы никогда ранее не пробовали ничего из предложенного в меню?

 

В этом случае, согласно парадоксу Буриданова, вы должны не выбрать ничего и уйти из ресторана голодным. Но в реальности философский парадокс вряд ли сработает, так что тот или иной выбор вы все-таки сделаете. А вот от чего он будет зависеть — большой вопрос, который не дает покоя многочисленным ученым.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости мозг
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