Ученые: В ответ на раздражители выделяется гормон счастья

Синтез дофамина может происходить в ответ на негативные внешние раздражители — это открытие, сделанное учеными из Соединенных Штатов Америки, в очередной раз доказывает гипотезу, согласно которой функции "гормона счастья" определяются выделившей его областью мозга.
По данным издания Neuron, нейрофизиологи из Калифорнийского университета в Беркли создали технологию волоконной фотометрии, при помощи которой можно наблюдать за нейронами, отвечающими за синтез дофамина.
"Волоконная фотометрия подразумевает введение особых гибких проводов непосредственно в головной мозг, где с их помощью мы можем регистрировать флуоресцентные сигналы, производимые нервными клетками, зараженными специальным вирусом. Эксперименты с лабораторными грызунами показали, что эта технология изучения работы нейронов является чрезвычайно перспективной", — рассказывает Стефан Ламмель, один из авторов исследования.
В рамках исследовательского проекта нейрофизиологи наблюдали за клетками прилежащего ядра — это область мезолимбического пути, который задействован в работе системы вознаграждений.
"Наблюдая за расположенными в вентральной области покрышки нейронами, аксоны которых входят в прилежащее ядро, мы поняли, что эти клетки могут производить дофамин не только для вознаграждения и удовольствия, но и в ответ на неприятные стимулы — например, на удар электрическим током в какую-нибудь конечность. Мы пока что не знаем, какова природа этого механизма, но то, что дофаминовая система гораздо более сложна, чем кажется, теперь очевидно", — заключают ученые.
Все мы прекрасно помним сообщения в начале года о том, что на территории Великобритании был отравлен...
Подземные воды, протекавшие через известняковые породы на протяжении тысячелетий, сформировали траве...
Как налоги платить, так это из любой точки страны, а как в садике место получить, так это по прописке.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.