Ученые: В ответ на раздражители выделяется гормон счастья

Фото из открытых источников

Синтез дофамина может происходить в ответ на негативные внешние раздражители — это открытие, сделанное учеными из Соединенных Штатов Америки, в очередной раз доказывает гипотезу, согласно которой функции "гормона счастья" определяются выделившей его областью мозга.

По данным издания Neuron, нейрофизиологи из Калифорнийского университета в Беркли создали технологию волоконной фотометрии, при помощи которой можно наблюдать за нейронами, отвечающими за синтез дофамина.

"Волоконная фотометрия подразумевает введение особых гибких проводов непосредственно в головной мозг, где с их помощью мы можем регистрировать флуоресцентные сигналы, производимые нервными клетками, зараженными специальным вирусом. Эксперименты с лабораторными грызунами показали, что эта технология изучения работы нейронов является чрезвычайно перспективной", — рассказывает Стефан Ламмель, один из авторов исследования.

В рамках исследовательского проекта нейрофизиологи наблюдали за клетками прилежащего ядра — это область мезолимбического пути, который задействован в работе системы вознаграждений.

"Наблюдая за расположенными в вентральной области покрышки нейронами, аксоны которых входят в прилежащее ядро, мы поняли, что эти клетки могут производить дофамин не только для вознаграждения и удовольствия, но и в ответ на неприятные стимулы — например, на удар электрическим током в какую-нибудь конечность. Мы пока что не знаем, какова природа этого механизма, но то, что дофаминовая система гораздо более сложна, чем кажется, теперь очевидно", — заключают ученые.