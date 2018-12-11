Ученые узнали, как компьютерные игры и интернет влияют на мозг ребенка

У детей, которые уделяют слишком много времени компьютерным играм и интернету, замедляется развитие головного мозга. Такой вывод сделали сотрудники Национальных институтов здравоохранения Соединенных Штатов Америки, отчитавшиеся о результатах многолетнего исследовательского проекта.
По данным телеканала CBS, который сообщил о выводах ученых, речь идет о довольно выраженных структурных изменениях, выявленных в головном мозге зависимых от игр и интернета детей.
"Уже самые первые тесты, произведенные при помощи магнитно-резонансной томографии, показали, что у детей, которые проводят слишком много времени у экранов компьютеров и смартфонов, играя в самые технологически продвинутые видеоигры, фиксируются заметные изменения в структуре тканей мыслительного органа", — рассказывает Гайа Доулинг, один из авторов научного проекта.
Ученые отмечают, что МРТ показывает истончение коры головного мозга у зависимых от игр и сети детей. "Истончение коры свидетельствует о преждевременном старении мозга. То есть, распространенное среди обывателей мнение, согласно которому гаджеты позволяют детям развивать мозг, соответствует истине лишь отчасти — гаджеты создают слишком сильную нагрузку на неокрепший детский организм, поэтому представляют собой серьезную опасность", — добавляет Доулинг.
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