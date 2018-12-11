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Ученые обнаружили проблемы с дыханием у старых клеток иммунной системы

Вторник, 11 Декабря 2018 16:03
Ученые обнаружили проблемы с дыханием у старых клеток иммунной системы Фото из открытых источников

Активность иммунной системы падает с возрастом из-за нарушения обменных процессов в Т-лимфоцитах. Митохондрии, обеспечивающие энергией клетки иммунной системы, начинают испытывать проблемы с дыханием, и общая эффективность иммунитета заметно снижается.

 

Такой вывод, как сообщает научное издание Proceedings of the National Academy of Sciences, сделали сотрудники Гарвардского университета (США) по итогам экспериментов с иммунными клетками лабораторных мышей.

 

Т-лимфоциты, как известно, почти перестают образовываться после завершения полового созревания организма, поэтому по мере старения число иммунных клеток снижается, плюс, они становятся менее "легкими на подъем". Соответственно, пожилые люди переносят инфекционные заболевания гораздо тяжелее, чем молодые.

 

"Переход в режим активности требует от Т-лимфоцитов серьезных затрат энергии, то есть, возникает нагрузка на митохондрии иммунных клеток. Мы предположили, что старение Т-лимфоцитов может быть обусловлено старением митохондрий, и решили проверить это при помощи мышей", — рассказывает Нога Рон-Харел, автор научной работы.

 

Как и предполагалось, митохондрии старых иммунных клеток оказались довольно проблемными органоидами — у них, в частности, были зафиксированы проблемы с дыханием, из-за которых старые Т-лимфоциты недополучают энергию. Понимание этой проблемы, как отмечают ученые, может привести к созданию новых средств для стимуляции иммунитета.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Иммунная система
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