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Ученые превратили клетки кожи в способные уничтожать рак иммунные клетки

Понедельник, 10 Декабря 2018 09:31
Ученые превратили клетки кожи в способные уничтожать рак иммунные клетки Фото из открытых источников

Шведские ученые отчитались об уникальном эксперименте, в рамках которого клетки кожи были "перепрограммированы" в клетки иммунной системы, способные бороться с вирусами и бактериями, а также со злокачественными заболеваниями.

 

Эксперимент, как сообщает издание Science Immunology, был осуществлен сотрудниками Лундского университета. Ученые получили так называемые дендритные клетки иммунитета. Функция этих клеток заключается в "сканировании" тканей в целях обнаружения опасных агентов — это, в частности, вирусы и микроорганизмы, а также раковые клетки. Дендритные клетки помечают "врагов" специальными маркерами, после чего их атакуют T-лимфоциты.

 

"Мы решили сосредоточиться на искусственном получении дендритных клеток, т.к. это может привести к некоторым многообещающим результатам, связанным с терапией рака. Путь, который позволил нам перепрограммировать клетки кожи в дендритные клетки, открылся после определения трех белковых факторов транскрипции, отвечающих за преобразование фибробластов в клетки разных типов", — рассказывает Карлос Филипе Перейра, автор исследования.

 

Клетки иммунной системы, полученные в результате перепрограммирования, ведут себя как же, как образованные естественным путем. Соответственно, они могут эффективно бороться со злокачественными клетками.

 

"Наши исследования — первый шаг на пути к созданию генной терапии рака нового поколения", — заключают ученые.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости клетки
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