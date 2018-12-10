Ученые превратили клетки кожи в способные уничтожать рак иммунные клетки

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Шведские ученые отчитались об уникальном эксперименте, в рамках которого клетки кожи были "перепрограммированы" в клетки иммунной системы, способные бороться с вирусами и бактериями, а также со злокачественными заболеваниями.

Эксперимент, как сообщает издание Science Immunology, был осуществлен сотрудниками Лундского университета. Ученые получили так называемые дендритные клетки иммунитета. Функция этих клеток заключается в "сканировании" тканей в целях обнаружения опасных агентов — это, в частности, вирусы и микроорганизмы, а также раковые клетки. Дендритные клетки помечают "врагов" специальными маркерами, после чего их атакуют T-лимфоциты.

"Мы решили сосредоточиться на искусственном получении дендритных клеток, т.к. это может привести к некоторым многообещающим результатам, связанным с терапией рака. Путь, который позволил нам перепрограммировать клетки кожи в дендритные клетки, открылся после определения трех белковых факторов транскрипции, отвечающих за преобразование фибробластов в клетки разных типов", — рассказывает Карлос Филипе Перейра, автор исследования.

Клетки иммунной системы, полученные в результате перепрограммирования, ведут себя как же, как образованные естественным путем. Соответственно, они могут эффективно бороться со злокачественными клетками.

"Наши исследования — первый шаг на пути к созданию генной терапии рака нового поколения", — заключают ученые.