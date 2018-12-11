Археологи выделили ДНК из древней жвачки

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Археологи из Швеции сумели выделить образцы ДНК из кусочков бересты, которую жевали жители древней Скандинавии, чтобы получить клейкое вещество. Расшифровка фрагментов генетических материалов показала, что их носителями были люди, жившие около восьми тысяч лет назад.

Палеолитическую стоянку Хасеби Клев, в которой обнаружились пожеванные фрагменты бересты, ученые нашли еще в восьмидесятых годах прошлого столетия. Но технологии анализа ДНК позволили исследовать геномы древних жителей Скандинавии только сейчас.

"Химанализ показал, что странные обугленные фрагменты — это береста, которую скандинавские охотники-собиратели жевали для того, чтобы получать деготь. Его использовали в качестве адгезивного средства — например, как клей для укрепления рукоятей орудий", — говорит Андерс Гётерстрём из Стокгольмского университета, автор исследования.

Ученые под руководством Гётерстрёма изучили три древние жвачки и смогли выделить ДНК из каждой из них. Как и предполагалось, размягченную над огнем бересту жевали разные люди — две женщины и мужчина. Возраст жевавших бересту скандинавов был детским и юношеским. Это, впрочем, не правило — то есть, изготовлением клея занимались охотники-собиратели всех возрастов.

"Главный вывод нашего исследования заключается в том, что для того, чтобы изучать ДНК живших тысячи лет назад людей, нам даже не нужны их кости или ткани — достаточно предметов, с которыми они контактировали. Это просто удивительно", — заключают авторы проекта.