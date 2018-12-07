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В Швеции обнаружен старейший след бактерии чумы

Пятница, 07 Декабря 2018 09:48
В Швеции обнаружен старейший след бактерии чумы Фото из открытых источников

Группа археологов из разных стран мира нашла старейшие в мире следы возбудителя чумы в коллективном захоронении, которому около пяти тысяч лет. Об обнаружении генов самой древней из известных науке чумных палочек сообщают официальные представители Гетеборгского университета.

 

"Следы древней бактерии Yersinia pestis были найдены в большой древней могиле, расположенной недалеко от шведского города Фальчепинг. Современные технологии анализа ДНК позволили выявить следы чумной палочки в костях людей, умерших почти пять тысяч лет назад", — рассказывают археологи.

 

Ученые уверены, что захороненные в исследованной могиле люди — жертвы первой в истории человечества эпидемии чумы. Предполагается, что она распространялась вдоль торговых путей, которые связывали Европу с Азией.

 

"Есть основания полагать, что первая в мире эпидемия чумы вспыхнула на территории, где была распространена Кукутень-Трипольская культура, а затем начала охватывать территории как к востоку, так и к западу от очага, убивая огромное количество людей и меняясь по пути", — говорит Карл-Йоран Шёгрен, автор исследования.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Чума
 

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