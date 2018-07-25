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Жена убила мужа-геймера из-за ненависти к компьютерным играм

Среда, 25 Июля 2018 14:21
Жена убила мужа-геймера из-за ненависти к компьютерным играм Фото из открытых источников

Пристрастие к компьютерным играм не помогло жителю Костромской области отбиться от вооруженной ножом жены, которая зарезала его в пылу очередной ссоры, вспыхнувшей на фоне чрезмерной любви мужчины к виртуальным развлечениям.

 

Трагедия произошла в городе Шарья — женщина убила своего супруга на глазах у девятилетнего ребенка. Причина оказалась банальной — убитый уделял слишком много времени компьютерным играм и практически не уделял время жене.

 

"Конфликт, происходивший на глазах у девятилетней девочки, завершился трагически — тридцативосьмилетняя женщина взяла в руки нож и вонзила его в грудь мужа-геймера. Тридцатичетырехлетний мужчина получил несовместимые с жизнью раны и скончался на месте. В данный момент женщина находится под домашним арестом, так как на ее попечении двое несовершеннолетних. Суд может приговорить ее к лишению свободы сроком от шести до пятнадцати лет", — говорят местные правоохранители.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости геймеры
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